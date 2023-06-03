Женский организм имеет больше шансов победить рак: теперь известно почему

Женский организм имеет больше шансов победить рак по сравнению с мужским. Об этом заявил онколог, хирург, акушер-гинеколог Иван Бокин.

Он объяснил, что по природе своей организм женщины лучше защищен от воздействий среды, а его сопротивляемость к болезням гораздо выше. Это касаются любых патологий, в том числе рака.

Женщины сильнее, поскольку они должны родить ребенка, выносить его, воспроизвести на свет и прокормить.

По словам специалиста, «восстановительных компонентов в организме женщины больше, чем в организме мужчины». Речь идет, в частности, о наличии анатомических резервов: подкожной жировой клетчатки и белка. Это влияет на переносимость химиотерапии и длительность восстановления.

При этом лечение от онкологии для мужчин и женщин одинаковое, и само течение болезни похоже. Однако реакции организмов разных полов будут различны. Нередко женщины лучше переносят лечение и даже агрессивные методы.

Согласно статистике за 2020 год, у мужчин чаще выявляли рак трахеи, бронхов, легких, предстательной железы, кожи, желудка, ободочной кишки. У женщин доминировали рак молочной железы, кожи, тела матки, ободочной кишки, шейки матки, лимфатической системы и прямой кишки.

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