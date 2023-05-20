Женщины ни при чем: бани и подогрев сидений делают мужчин бесплодными

В 20-30% случаев причина бесплодия – исключительно мужской фактор. Помимо врожденных нарушений репродуктивной системы, есть приобретенные. О них рассказали врачи-урологи Сергей Беломытцев и Андрей Дмитриев.

По словам Беломытцева, под бесплодием на сегодняшний день понимается заболевание, при котором невозможно достичь беременности в течение 12 месяцев половой жизни без контрацепции. Он отнес к причинам бесплодия злокачественные опухоли, воспалительные заболевания мочеполовой системы, эндокринные нарушения и другие.

Дмитриев назвал среди главных причин нездоровый образ жизни. Неправильное питание, курение, употребление алкоголя, а также снижение физической активности в совокупности с неблагоприятной экологией увеличивают риск развития бесплодия, пишет Lenta.Ru. Заболевание может развиться от приема лекарств. Но есть неожиданные причины.

«Частое посещение бани и сауны, а также подогрев сидений в автомобиле негативно влияют на качество и подвижность сперматозоидов», - предупредил врач.

Он добавил, что с возрастом вероятность зачать ребенка снижается: 50-летний мужчина уступает в этом вопросе 35-летнему. По мере старения появляется все больше мутаций в сперматозоидах.

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