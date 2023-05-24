Женщины назвали идеальную длину мужского полового органа

Идеальная длина мужского полового органа – 20 см. Таковы результаты исследования, проведенного в Великобритании.

О соответствующих предпочтениях высказались большинство его участниц.

Мужчинам, не дотягивающим до этих параметров, дали совет. По мнению сексолога Кевана Уайли, вместо увеличения пениса мужчинам следует сконцентрироваться на своей самооценке, заниматься спортом и уделять внимание гигиене интимной зоны.

Специалист счел сомнительными любые манипуляции для увеличения достоинства: использование таблеток, лосьонов, экстендеров, филлеров. Сексолог рассказал, что пересадка собственного жира для увеличения размеров грозит тяжелыми последствиями, а филлеры не дают постоянного результата, хоть и безопаснее предыдущего способа.

Операция также несет риски: орган станет больше, но мужчины могут столкнуться с неудобствами в сексе после изменений, такие случаи нередки.

Ранее мы писали, мужчины с каким размером пениса чаще всего решаются на операцию.