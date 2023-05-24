Женщины назвали идеальную длину мужского полового органа
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Идеальная длина мужского полового органа – 20 см. Таковы результаты исследования, проведенного в Великобритании.
О соответствующих предпочтениях высказались большинство его участниц.
Мужчинам, не дотягивающим до этих параметров, дали совет. По мнению сексолога Кевана Уайли, вместо увеличения пениса мужчинам следует сконцентрироваться на своей самооценке, заниматься спортом и уделять внимание гигиене интимной зоны.
Специалист счел сомнительными любые манипуляции для увеличения достоинства: использование таблеток, лосьонов, экстендеров, филлеров. Сексолог рассказал, что пересадка собственного жира для увеличения размеров грозит тяжелыми последствиями, а филлеры не дают постоянного результата, хоть и безопаснее предыдущего способа.
Операция также несет риски: орган станет больше, но мужчины могут столкнуться с неудобствами в сексе после изменений, такие случаи нередки.
Ранее мы писали, мужчины с каким размером пениса чаще всего решаются на операцию.