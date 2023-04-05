В длину и ширину: мужчины с каким размером полового органа решаются на увеличение

Операция по увеличению полового органа у мужчин может добавить около 5 сантиметров в длину. Однако оперативное вмешательство в данном случае – не самое дешевое удовольствие: на него обычно решаются мужчины с определенным размером достоинства.

Об этом рассказал ростовский уролог Александр Высоцких. По его словам, увеличение длины пениса возможно двумя способами: врачи либо рассекают связку органа, либо устанавливают имплант. Максимальное увеличение полового органа, которое дает операция, - 6 см.

Процедура противопоказана лицам с сахарным диабетом и заболеваниями психики.

Высоцких не рекомендовал делать операцию без необходимости.

«Оперативное вмешательство не самое дешевое и на него обычно решаются мужчины, у которых половой орган менее 10 сантиметров в эрегированном состоянии», - сообщил специалист.

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