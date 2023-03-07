Женщинам повезло больше: назван один минус отсутствия секса долгое время

Для женщин длительное воздержание от секса чревато единственным возможным последствием. О нем рассказала акушер-гинеколог Эстер Вавилонская.

По словам специалиста, женское воздержание не так страшно – в этом смысле слабому полу повезло больше. При отсутствии секса возможно смещение или выпадение матки из влагалища. Это связано с тем, что без регулярных занятий сексом мышцы могут ослабеть.

Специалист советует обратить внимание на необходимость тренировки мышц влагалища. Что касается мужчин, тот здесь не все так просто. Для них воздержание увеличивает риск импотенции, бесплодия и простатита, пишет Газета.Ru.

В целом вопрос секса – индивидуален. Специалист назвала нормальным, если человек осознанно не вступает в близкие отношения и может сам себя удовлетворить.

В то же время пользу секса нельзя отрицать. Без половой жизни иммунитет ослабляется, а гормоны могут вызвать набор веса, ухудшение состояния волос, кожи и ногтей.

Ранее сообщалось, что баня и чрезмерные спортивные занятия вредны для мужского здоровья.