Женщинам ответили, насколько безопасна эпиляция в интимной зоне с точки зрения медицины

Сегодня для избавления от волос в интимной зоне женщины прибегают к процедуре эпиляции – это может быть лазерная, фотоэпиляция или электроэпиляция. Все эти методы направлены на разрушение волосяной луковицы. Врач-гинеколог Анна Дворецкая ответила, насколько безопасна процедура удаления волос в интимной зоне с точки зрения медицины.

По ее словам, эпиляция неопасна: процедуру можно проводить любыми способами. Важно, чтобы у женщины не было аллергии и противопоказаний.

Убирать ли волосы на теле и чем их удалять – личный выбор.

С точки зрения медицины, наличие или отсутствие волос в интимной зоне — личное дело каждой женщины, утверждает специалист.

Депиляция считается менее травматичной: при этой процедуре луковица не разрушается. Волосы удаляются воском, сахарной пастой.

Перед депиляцией косметологи советуют соблюдать простые правила: отказаться от бритья на 3-4 недели, избегать солнца. После проведения процедуры нужно увлажнять кожу кремами, гелями. Также рекомендуется избегать вросших волос в зоне депиляции – предварительно их нужно вытащить скрабами, потом удалить пинцетом и только через сутки проводить процедуру.

Ранее мы писали, что эпиляция и педикюр стали самыми популярными процедурами у мужчин весной 2023 года.