Эпиляция и педикюр: названы популярные у мужчин процедуры весной 2023 года

Этой весной мужчины предпочли несколько бьюти-процедур. Самые популярные – эпиляция, маникюр и педикюр, массаж и другие.

Все процедуры красоты перечислило издание Life со ссылкой на исследование маркетплейса услуг.

Оказалось, что в марте число мужских запросов на оказание бьюти-услуг выросло на 37%. В основном сильный пол ищет специалистов по ногтевому сервису, эпиляции (удалению волос путем разрушения волосяных фолликулов – прим.), массажу, парикмахерским услугам. Также нужны косметологи, персональные тренеры и специалисты по бровям и ресницам.

Пользователи маркетплейса сами устанавливают сумму, которую готовы отдать. Средние цены на эпиляцию составили 2761, ногтевому сервису – 2624, массажу – 3676. За услуги косметолога мужчины готовы отдать 3492 рубля, тренера – 2806.

Ранее мы писали о росте числа мужчин, которые решаются на депиляцию. В качестве одной из причин называлось избавление от запаха пота в результате данной процедуры.