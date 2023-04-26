Женщина показала, как выглядит ее лицо после 20 лет уколов ботокса без перерыва

Медсестра из Калифорнии Бренда Блей показала, что будет с лицом, если 20 лет колоть ботокс без перерыва, а потом перестать делать уколы. Оказалось, что мимические мышцы утратили функции: на лбу они стали практически неподвижны.

Блей сделала пятимесячный перерыв: за это время ботокс почти исчез. Мышцы восстанавливаются достаточно быстро, как после снятия гипса.

Что же касается морщин, то они постепенно возвращаются.

По словам пластического хирурга Лии Гавашели, инъекции могут сделать лицо асимметричным, вызвать головные боли, нарушить глотательный рефлекс и артикуляцию, не исключены дезадаптирующие осложнения.

В таком случае пациент полгода будет вынужден сидеть дома, пока ботокс не перестанет действовать. Поэтому важно выбирать проверенных специалистов, подчеркнула врач.

Ранее певец Стас Михайлов пожаловался, что испортил лицо ботоксом.