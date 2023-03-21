«Сделал ботокс»: Стас Михайлов обратился к косметологу и испортил лицо

Певец Стас Михайлов радует поклонников не только своим творчеством, но и прекрасным внешним видом. Многие считают, что 53-летний артист бывает в кабинете пластического хирурга. Но звезда уверяет, что это не так.

Знаменитость в беседе с Пятым каналом рассказал о том, как ему удается поддерживать красоту. Не так давно он сбросил 13 килограммов и заметно помолодел. При этом певец отказался даже от услуг косметологов. В эфире программы «Светская хроника» он пожаловался на неудачный опыт.

«Один раз я обратился к косметологу. Сделал сюда ботокс (показывает на лицо. — Прим. ред.), и у меня бровь стала ниже. Но это же никто не видит, по крайней мере, улыбаюсь», — объяснил певец.

Секрет своего похудения Михайлов объясняет строгими правилами и выверенным графиком. По словам знаменитости, также он соблюдает пост.

«У меня четкий график. 16 на 8 часов. Плюс еще и Великий пост играет на руку. Я не могу отказываться от вкусной еды, поскольку становлюсь злым. Так что решил от этого отказаться, ем все подряд, но только 16 на 8», – объяснил Стас.

Кроме того, исполнитель не забывает о спорте. Он регулярно ходит в зал, где делает различные упражнения. Иногда музыкант советуется с коллегой Тимати, который тоже увлекается фитнесом.

«Я как-то разговаривал с Тимати. И он мне советовал еще эллипс взять. Но я это не люблю. Зал мне нравится, жим тоже, а вот эллипс и плавание – не мое», – признался Михайлов.