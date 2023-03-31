Зависимость от туалета и размер: врач назвал проблемы, с которыми женщины приводят мужчин к урологу

Мужчины не склонны обращаться к врачам – тревогу часто начинают бить женщины. Стало известно, с какими проблемами они приводят мужчин на прием к урологу.

У этого специалиста им нелегко говорить о проблемах, потому представители сильного пола остаются немногословны.

«И именно женщина сообщает обо всем, что ее тревожит, от чего испытывает дискомфорт мужчина», - рассказал врач-уролог Павел Гаврилов.

Проблем, которые озвучивают женщины, обычно несколько.

«Нарушения эрекции, синдром быстрого семяизвержения (быстрой эякуляции), величина полового органа, простатит с различными последствиями от изнуряющих ноющих болей до нарушения мочеиспускания… — зависимость от туалета, постоянная навязчивая идея сходить в туалет, которая позже становится и психологической проблемой. И, безусловно, бесплодие», - сообщил уролог.

Ранее мы писали о способе увеличить длину полового органа до 5 см без возможности вернуть все назад. Какими-либо мазями изменить размер не удастся, поэтому в данном случае возможна лишь операция. Врач описала, что представляет собой соответствующее хирургическое вмешательство.