Грозят бесплодие и простатит: названы трусы, в которых мужчины болеют

На сегодняшний день существует много вариантов мужских трусов, но один из них особенно вреден. Для безопасности здоровья лучше выбрать советские «семейники».

Об этом заявила профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях РГУ им. А.Н. Косыгина Надежда Коробцева. Она отметила, что современные трусы вытеснили с рынка советские «семейники», но именно они абсолютно безвредны и одобрены медиками.

Другое дело облегающие трусы – часто они сшиты не из хлопка, а из полиэстера. Последствия ношения такого нижнего белья – «самые неприятные».

«Повышаются риски сугубо мужских заболеваний — простатита, уменьшения либидо, ослабления мужской функции и, как следствие, неспособности самостоятельно продолжить род и зачать ребёнка», - рассказала Коробцева изданию Life.

Она отметила, что статистики, указывающей на связь таких трусов и мужских заболеваний, нет. Но тем не менее лучше искать оптимальный вариант и не гнаться за модой, советует специалист.

Ранее сообщалось о мужчине в Великобритании, который стал миллионером, продавая грязные трусы.