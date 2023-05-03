Загар или смерть: врач назвал 5 признаков родинок, перерождающихся в рак

С наступлением мая во многих регионах России пришло долгожданное тепло. С каждым днем погода становится все жарче, и некоторые люди уже мечтают, как будут загорать на солнце где-то на пляже или шезлонге на даче. Однако, нежась под лучами, существует огромный риск оказаться на больничной койке с опасным заболеванием – онкологией. А указывать на его развитие могут родинки, которые встречаются у каждого человека.

Косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова отметила, что не нужно сразу паниковать, обнаружив у себя темное пятно на теле. Существует ряд признаков, по которым можно определить – доброкачественное оно или злокачественное. Для начала стоит обратить внимание на то, что родинки бывают врожденные и приобретенные, поэтому нет ничего удивительного, что они появляются в течение жизни.

«Большинство родинок у нас все-таки приобретенные. Они менее чувствительны к ультрафиолету, и из них реже развивается меланома», - подчеркнула специалист в беседе с Пятым каналом.

Понять, что пора обратиться к врачу после появления родинки, можно по следующим признакам: асимметричность, размытый контур, неравномерный окрас, изменяющийся размера, раздражение (боль, зуд, кровоточивость). Заметив хотя бы один из пунктов у себя, стоит пройти обследование в больнице.

Эксперт также рассказала, что чаще всего у мужчин злокачественные родинки появляются на спине, а у женщин на ногах. Стоит обратить внимание и на те образования, что возникают на ладонях, стопах и местах трения с одеждой и бельем. При этом в зоне риска находятся люди с бледной кожей, светлыми волосами и глазами и пенсионеры.

Важно помнить, что родинки крайне чувствительны к ультрафиолету, поэтому при загаре нужно соблюдать некоторые правила. Если не игнорировать их, они помогут обезопасить человека от печальных последствий. Так, на пляж необходимо ходить только в определенные часы – утром до 12:00 и вечером после 16:00. Также нельзя забывать защищать кожу при помощи различных кремов и других средств. Исключить попадание солнечных лучей на родинки можно и при помощи специальных солнцезащитных блестящих кружочков, которые используют в соляриях, или же одежды.

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