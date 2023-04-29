«Доказанный факт»: семяизвержение внутрь при анальном сексе приводит к раку
«Научно доказано»: проктолог назвал условие, при котором анальный секс вызывает рак.
Анальный секс несет риски возникновения рака прямой кишки. Научно доказано, что онкология образуется при одном условии.
Его назвал проктолог, хирург, кандидат медицинских наук Дехисси-Гольбрехт Муад Альфредович.
Специалист отметил, что природа создала эту область для дефекации, а не для любви. Но невозможно запретить данный вид секса пациентам, которые хотят им заниматься. Главное правило в этом деле – защита.
«Семяизвержение внутрь категорически запрещено: научно доказано, что это приводит к раку прямой кишки», - предупредил медик.
Он обратил внимание на агрессивное воздействие сперматозоидов: во влагалище для этого предусмотрена специальная смазка, в прямой кишке ее нет. В результате сперма раздражает ткани и приводит к онкологии.
«Это доказанный факт», - заключил специалист.
Учитывая, что в прямой кишке нет барьерной функции от вирусов и ЗППП, необходимы защита и смазка. Также рекомендуется проходить обследование на предмет отсутствия трещин, воспалений и ранок.
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