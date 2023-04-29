«Доказанный факт»: семяизвержение внутрь при анальном сексе приводит к раку

Анальный секс несет риски возникновения рака прямой кишки. Научно доказано, что онкология образуется при одном условии.

Его назвал проктолог, хирург, кандидат медицинских наук Дехисси-Гольбрехт Муад Альфредович.

Специалист отметил, что природа создала эту область для дефекации, а не для любви. Но невозможно запретить данный вид секса пациентам, которые хотят им заниматься. Главное правило в этом деле – защита.

«Семяизвержение внутрь категорически запрещено: научно доказано, что это приводит к раку прямой кишки», - предупредил медик.

Он обратил внимание на агрессивное воздействие сперматозоидов: во влагалище для этого предусмотрена специальная смазка, в прямой кишке ее нет. В результате сперма раздражает ткани и приводит к онкологии.

«Это доказанный факт», - заключил специалист.

Учитывая, что в прямой кишке нет барьерной функции от вирусов и ЗППП, необходимы защита и смазка. Также рекомендуется проходить обследование на предмет отсутствия трещин, воспалений и ранок.

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