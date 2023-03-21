Язвы и ожоги: гинеколог Торосян назвала самые вредные тампоны для женского здоровья

Гинеколог предостерег женщин, которые пытаются решить проблемы с женским здоровьем с помощью китайских лечебных тампонов. Новомодный метод лечения может быть очень опасен. Чем именно, объясняет акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины Арпине Торосян в беседе с изданием Lenta.Ru.

Как пишут производители, китайские фитотампоны могут вылечить множество болезней, включая вагинит, молочницу, цистит, дисплазию, бесплодие и даже рак шейки матки. Пациентки якобы могут восстановить менструальный цикл. Необходимо просто поместить один тампон внутрь влагалища на три дня, чтобы организм «очистился». Девушки вытаскивают тампон и наблюдают сгустки кожи и слизи. Якобы это результат очищения.

Эксперт советует отказаться от использования подобных тампонов, так как они могут сжечь слизистую влагалища. По ее словам, выделения на самом деле являются кусками ран слизистой после химического повреждения. Если пользоваться подобным методом часто, то можно заработать ожоги и даже язвы.

Торосян объясняет, что влагалище является самоочищающимся органом, который не надо чистить с помощью народных методов. Для поддержания интимной гигиены достаточно подмываться один-два раза в день с использованием мягких очищающих средств, показатель pH которых равен не более 4,5.

«При гормональном сбое, вагините, молочнице, цистите, дисплазии и раке шейки матки, бесплодии и других гинекологических заболеваниях ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Подобрать медикаменты и их дозировку сможет только врач после тщательного обследования», – говорит гинеколог.

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