Гинекологи выявили лучшие позы для достижения женского оргазма

Исследовательская клиника «Pi H Medical» опубликовала данные исследований, направленных на выявление идеальной позиции для получения женщиной высшего удовольствия.

В работе, длящейся несколько лет, принимали участие два добровольца. Исследователи регулярно занимались любовью, используя несколько наиболее популярных поз, среди которых значатся: «сзади», наездница, и две вариации позы миссионерской: с подушкой под тазом и без оной.

В процессе любви учёные с помощью ультразвука следили за кровотоком в клиторе женщины. Как известно, именно он во многом способствует достижению экстаза.

Как сообщает Газета.Ru, в результате наиболее эффективный оказалось миссионерская поза с подушкой, подложенной под нижней частью спины партнёрши.

Меньше всего вероятности достигнуть оргазма, по словам учёных, будет в позиции, когда мужчина находится сзади, также известной как «догги-стайл».

Эта комбинация изначально не предполагает какой-либо стимуляции клитора, а потому и кровоток в нём не достигает необходимого для оргазмического состояния.