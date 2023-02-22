Вывернутый подбородок: как по внешности ребенка определить, что мать пила за неделю до беременности

Дети, чьи матери выпивали один бокал вина за неделю до наступления беременности, рождаются курносыми и с более вывернутым подбородком, нежели другие. Внешность детей проанализировали ученые.

Они взяли 5 тысяч снимков детей в возрасте от 9 до 13 лет. Изображения анализировали с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи установили, что если женщины выпивали во время беременности, то вогнутых областей на лице у детей было еще больше.

В связи с этим они призвали отказаться от алкоголя за несколько месяцев до предполагаемого зачатия. Спиртное во время беременности должно быть исключено – в противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем у ребенка.

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