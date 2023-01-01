Выбросить нельзя съесть: что приготовить из оставшейся после новогоднего стола еды

Повара рассказали россиянам, что приготовить из оставшейся еды после новогоднего стола. Об этом сообщается на сайте РИАМО.

Шеф-повар Никита Ножкин уверен, что остатки мясных закусок пригодятся для начинки пирогов или блинчиков. А вот Сергей Черняев, шеф-повар столичного ресторана, рекомендовал объединить остатки готовых и сырых блюд, чтобы получился оригинальный салат.

«Здесь не нужен конкретный рецепт: если вы готовы съесть эти продукты в одном приеме пищи, значит салат из них вам наверняка понравится», – отметил повар.

Кроме этого, он посоветовал сделать из остатков еды обычный или горячий бутерброд либо сэндвич. Также еду можно завернуть в лаваш. А если осталось много хлеба, то вот рецепт для сладкоежек.

«Часто после праздничного стола остается большое количество хлеба. Его можно использовать для приготовления пудинга. Для этого нужно немного подогреть литр молока, размять в нем батон вместе с коркой, добавить три яйца, три столовых ложки сахара, можно и горсть изюма. Все это, хорошо размешав, следует запекать при 180 градусах около часа, пока пудинг не затвердеет сверху», – делится рецептом эксперт.

По мнению Черняева, даже с минимальными затратами, можно приготовить вкусные блюда и избежать утилизации продуктов. Главное – подходить к процессу творчески и с фантазией.

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