Напитки, которыми нельзя встретить утро первого января

Спирт и самогон: пить можно, похмеляться – ни в коем случае Нарколог рассказал, чего не нужно принимать утром 1 января.

Пиво и огуречный рассол, кефир и кофе, вода со льдом и цитрусовые соки, - все это можно использовать для снятия похмельного синдрома. Но иногда чего-то из вышеперечисленного не оказывается под рукой, что-то кажется слишком слабым, от чего-то – душу воротит.

И тогда мы используем «старые дедовские методы»: технический спирт или самогон.

Ни в коем случае! – предупреждает нарколог Андрей Иванов. – высокоградусные напитки в качестве средства для опохмелки не подходят категорически. Если вы серьезно «перебрали», ваше сердце может не выдержать нагрузки и просто остановиться. Больница, реанимация и смерть – вот три основных последствия употребления технического спирта и самогона по утрам.

Самогон усугубляет нарушение метаболического распада алкоголя, от этого самочувствие становится еще хуже. Что касается медицинского спирта, то на самом деле это – весьма тяжелая техническая жидкость.

После отравления организма предыдущим алкоголем, она вызывает быструю дегидратацию клеток и может привести к отеку головного мозга.

Не слишком хороши и травяные спиртовые настойки, - предупреждает врач. - Корвалол, боярышник и т.п.

50-граммовая баночка рассчитана на недельный прием, а человек с похмелья норовит опрокинуть ее в рот целиком.

Уж лучше использовать сертифицированные аптечные средства. А еще лучше – во время новогоднего застолья соблюдать меру.