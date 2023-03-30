Встречается у 16% мужчин: какой половой орган является маленьким

Стало известно, какой половой орган считается маленьким, а какой - нормальным. Маленький размер встречается у 16% мужчин.

У них половой орган не вырастет больше 12 см. Еще у 29% мужчин пенис достигает 14-16 см в длину, у 21% - 14. Такие размеры считаются нормой.

В 19% случаев половой орган достигает 16-18 см. Более 18 см пенис у 14% представителей сильного пола. Также известно, что у 1 из 100 мужчин пенис длиннее 22 см. Эти размеры даны в состоянии эрекции.

Существует такое отклонение, как микропенис, когда длина в эрегированном состоянии не превышает 7 см. В таком случае полноценные отношения с женщиной невозможны.

Измерять мужской орган правильно в возбужденном состоянии. Это делается не сверху и не снизу, а сбоку.

Ранее мы писали, что увеличение пениса признали опасным.