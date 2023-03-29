Осложнения встречаются слишком часто: увеличение полового органа признали опасным

Ученые в Италии и Великобритании провели исследование на тему увеличения полового органа у мужчин и пришли к выводу, что хирургические и нехирургические вмешательства опасны. Они связаны с высоким риском осложнений.

Ученые анализировали 21 процедуру по увеличению длины и объема полового органа. В общей сложности на манипуляции с пенисом решились 1 192 мужчины.

Ни у одного из них не наблюдалось патологий полового органа, а размер изначально был нормальным.

Урологи пришли к выводу, что процедуры не так эффективны, а осложнения от них случаются достаточно часто. Оказалось, что экстендеры увеличивают длину пениса ненамного – менее, чем на 2 см.

Инъекции также небезопасны – от них возможны многочисленные осложнения. Процедуры на вакуумных устройствах вообще оказались бесполезны.

Операция по увеличению пениса – лигаментотомия - также неоднозначна в плане результата. При этом нежелательные последствия встречаются часто.

Многим мужчинам была предложена помощь психологов – в итоге они приходили к пониманию, что размер их пениса вполне нормальный, и отказывались от процедур.

Ранее мы писали о том, как увеличить половой орган в длину до 5 см.