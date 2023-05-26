Вскрыли трахею, пока спал: бригада скорой помощи спасла пенсионера из Карелии

В Карелии бригада скорой помощи спасла жизнь 62-летнему пенсионеру, вскрыв ему трахею, пока он спал. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на соцсети министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

Глава Минздрава Карелии заявил, что бригада медиков отделения скорой помощи Пряжинской ЦРБ смогли помочь жителю поселка Эссойла. Пенсионер жаловался на низкое артериальное давление и плохое самочувствие. Врачи выявили у пациента желудочковую тахикардию с критическим снижением артериального давления. В результате было решено проводить экстренную электроимпульсную терапию.

Отмечается, что врачи ввели пенсионера в медикаментозный сон и провели ему интубацию трахеи, чтобы перевести мужчину на ИВЛ. Данный метод лечения принес свои плоды, и медикам удалось восстановить синусовый ритм сердца с помощью одного разряда дефибриллятора.

«Затем пациенту была оказана медицинская помощь в связи с острым инфарктом миокарда», – сказал Охлопков.

Далее мужчину отвезли в Республиканскую больницу им В.А. Баранова под постоянным мониторированием жизненно важных функций.

Чиновник подчеркнул, что местное отделение скорой помощи столкнулось с подобной ситуацией впервые.

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