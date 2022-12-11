Вскроет череп и приведет к инсульту: почему обычный насморк нужно срочно лечить

Врач высшей категории Владимир Зайцев предупредил, что заложенность носа может нести опасные последствия.

По его словам, насморк может довести до инфаркта или инсульта. Дело в том, что в мозг не может попасть достаточное количество воздуха. У человека появляются храп, бессонница и головная боль, увеличивающие риск инсульта и инфаркта.

Кроме того, известен случай, когда из-за насморка молодой девушке удалили часть черепа. Оказалось, что в мозг вместе с насморком попала инфекция, которую долго не лечили.

Специалисты предупреждают, что заложенность носа также может привести к менингиту и болезненному отиту.

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