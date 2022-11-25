Всего один секретный продукт на завтрак поможет добиться фигуры Дженнифер Лопес

Сытный и качественный завтрак – залог успешного дня. И для каждого человека идеальный первый прием пищи разный, однако есть продукт, который есть практически в каждом холодильнике, и именно он поможет добиться округлых форм Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян. Речь идет о яйцах.

Эксперты говорят – яйца идеально подходят на завтрак дамам, которые безрезультатно потеют в спортивном зале, пытаясь добиться аппетитных форм. Диетолог Видур Саини рассказала, что в этом продукте содержится протеин, который необходим для роста мышц. Также желток богат полезными жирами и лейцином.

Результат будет еще более заметен, если вы добавите в свою яичницу по утрам еще и помидор. По словам экспертов, в нем содержатся вещества, которые предотвращают возрастное снижение тонуса мышц.

Также диетолог отметила продукты, которые лучше не добавлять в свой завтрак. Это сыр, ветчина, мясо, майонез, сливочное масло и рыба.

Но даже если фигура Дженнифер Лопес – не ваш идеал, все равно стоит обратить внимание на яйца на завтрак. Дело в том, что такое начало дня укрепляет волосы, ногти, зубы благодаря витаминам В2 и В5. Яйца помогают справляться со стрессом, а также снижают холестерин.

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