Всего несколько правил: как быстро и эффективно убрать пивной живот

Врач-эндокринолог Александр Калинченко рассказал, почему растет пивной живот и как с ним бороться. Об этом сообщает «Доктор Питер».

«Причины его появления — разные. Если нет какой-то патологии, то появление живота чаще всего — это неправильное питание и отсутствие физической активности», – говорит врач.

Он отметил, что спортивный зал может и не помочь в борьбе с пивным животом.

«Усиленные тренировки не обязательно гарантируют вам результат. Могут не сработать и регулярные пробежки. К тому же просто бег и тренировки без коррекции пищевого поведения не дадут ожидаемых результатов», – объяснил специалист.

Калинченко добавил, что нужно делать комплексные упражнения, а не только на пресс.

«Тренироваться, чтобы похудел только живот, невозможно. Тренировки должны быть комплексными, для всех групп мышц, и регулярными», – подчеркнул эндокринолог.

По его словам, лишь хирургия способна выполнить запрос на локальное уменьшение живота.

«Но липосакция и удаление лишней кожи, как и любая операция, могут иметь последствия, долгую реабилитацию и баснословную стоимость процедуры», – отметил врач.

Кроме этого, эксперт сказал, что для подтянутого живота нужно есть меньше сладкого.

«Если вы хотите подтянутый живот, то вам тоже придется сократить объем простых углеводов: выпечки, сдобы, сахара, шоколада, соков и прочего», – сказал Калинченко.

Также он напомнил о вреде алкогольных напитков. «Алкоголь, кстати, тоже достаточно калорийный, каждый его грамм дает организму около 7 ккал. Зачастую заметно повышают калорийность выпитого и закуски. А после застолья вы вряд ли пойдете в зал, чтобы все это «отработать», – заключил врач-эндокринолог.

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