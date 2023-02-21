Главный диетолог Москвы рассказала россиянам о том, как полезнее всего есть блины

В преддверии масленицы, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала россиянам о том, как полезнее всего есть блины.

Чтобы сохранить фигуру, не навредить здоровью и при этом не лишать себя удовольствия побаловать себя вкусненьким, диетолог посоветовала отказаться от поедания блинов со сгущенкой и прочими жирными, солёными, а также сладкими добавками.

Хорошей, а главное - здоровой заменой могут стать свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, а ещё лучше – натуральный йогурт.

«Яблоки, клюква, тушеная капуста или грибы – гораздо лучше сахара, сливочного масла и варенья», - сообщает Стародубова порталу News.ru.

Запивать блины алкоголем также крайне не рекомендовано.

Это не только противоречит славным традициям, но и может обернуться неприятными последствиями.

Не стоит забывать, что градус, какой бы он ни был, значительно усложняет переваривание тяжелой пищи.