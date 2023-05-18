Все факты расставлены по полочкам: вызывают ли телефоны рак

В обществе бытует мнение, что сотовые телефоны вызывают рак. Исследование ученых в США расставило все факты по полочкам.

Специалисты пришли к выводу, что использование телефонов может вызывать рак щитовидной железы у тех людей, которые имеют генетические вариации. Ученые проанализировали 176 генов и выявили 10 вариаций SNP – они увеличивают риск развития онкологии среди активных пользователей смартфонов.

Полученные выводы, тем не менее, весьма спорные, они нуждаются в дополнительных доказательствах.

Ученые в Великобритании не дают однозначного ответа на вопрос о связи онкологии и телефонов. Точных свидетельств, что смартфоны вредны для организма, нет. В любом случае будет не лишним сократить контакт с телефоном или использовать гарнитуру при разговоре.

В Италии спор по этому поводу вышел на уровень суда. Житель государства потребовал возместить ущерб здоровью, который, как он утверждал, был результатом интенсивного использования телефона. У итальянца возникла опухоль в районе левого уха. Суд встал на сторону истца и удовлетворил его исковые требования.

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