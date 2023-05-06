Стало известно, с чего начался рак у Юдашкина

Валентин Юдашкин на протяжении семи лет боролся с серьёзным недугом, но онкология победила организм модельера. Рассчитывать на лучшее можно было бы, если бы не одна роковая ошибка.

Диагноз стал известен ещё в 2016 году. Ранее кутюрье следил за здоровьем, делал плановые осмотры, соблюдал здоровый рацион питания. Однако рак успел поразить почку, когда Юдашкин пропустил свой ежегодный чек-ап.

Модельер почувствовал ухудшение самочувствия, поехал в больницу и сдал анализы. Врачи объяснили, что если бы Юдашкин сделал обследование раньше, то болезнь обнаружилась бы на ранней стадии.

За год, когда был пропущен чек-ап, рак пустил метастазы, поразившие почти все внутренние органы Юдашкина. Модельеру было сделано четыре полосные операции за 20 дней, но это лишь немного отстрочило смерть.

В 2021 году онкология снова настигла модельер. Опухоль добралась до головного мозга, поэтому нужна была новая операция и химиотерапия, но сил на борьбу у Юдашкина не было.

Ранее мы писали, что коллеги рассказали о последних днях жизни Валентина Юдашкина.