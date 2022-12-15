Вредные советы: что съесть, чтобы провести Новый год в туалете

В России принято отмечать Новый год с размахом. Часто на праздничном столе оказываются десятки блюд и закусок, которые потом приходится есть не только в самую волшебную ночь, но и в течение всех зимних праздников. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы избежать отравления и несварения желудка.

Во-первых, любимая заправка для салатов многих россиян – это майонез. Именно он чаще всего приводит к проблемам со здоровьем. По словам эксперта, из-за нарушения температурного режима в блюдах образуются микроорганизмы, из-за которых возникает пищевая токсикоинфекция.

Второй продукт-билет в один конец – это маринованные и жареные грибы. Их тоже россияне любят ставить на новогодний стол. Однако они в принципе плохо усваиваются, а, постояв несколько часов, могут вызвать серьезное отравление. Поэтому любителям грибочков нужно съесть их сразу, а не ждать всю ночь, чтобы отведать закуску.

То же касается и мясных и сырных нарезок. Из-за нарушения товарного соседства они могут привести к серьезным проблемам с ЖКТ. Поэтому, если вы не планируете их есть в первые час-два, как достали из холодильника, то лучше отказаться и от этих закусок тоже.

Татьяна Терехова рассказала также об опасности бутербродов с икрой и шпротами. Из-за обилия жира, масла и соли они плохо усваиваются. Отказаться также лучше и от фруктов. Или хотя бы сократить их количество, так как они могут вызвать аллергическую реакцию.

По словам эксперта, особое внимание нужно обратить и на алкоголь. Зачастую именно некачественные спиртные напитки приводят к отравлению. Поэтому стоит покупать их в проверенных магазинах и не экспериментировать с марками.

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