Шампанское лучше убрать: что должно быть на новогоднем столе, чтобы привлечь удачу в 2023 году

Символ наступающего 2023 года – Черный Водяной Кролик. Чтобы задобрить ушастого и привлечь счастье и удачу, нужно особое внимание уделять не только образу, в котором вы собираетесь его встречать, но и новогоднему столу. Как оказалось, есть ряд продуктов, которые принесут успех и спокойствие в ваш дом.

Известно, что кролики любят зелень, поэтому ее на столе должно быть много в самую волшебную ночь в году. Украсьте укропом, петрушкой салаты, поставьте несколько пучков в вазу на столе – это точно понравится символу года.

Обязательно должны быть овощи и фрукты. Вы можете сделать небольшие канапешки из любимых продуктов кролика, морковные закуски, мясные и сырные нарезки. Также не лишним будет приготовить имбирное печенье. Только не выбирайте форму кролика. Лучше отдать предпочтение в пользу елочек, звездочек и человечков.

Ни в коем случае на столе в новогоднюю ночь не должно быть крольчатины. Покровитель года не простит такого и принесет вам много несчастий. Также Черный Кролик не переносит спиртное, особенно шипучее. Поэтому от любимого всеми шампанского лучше отказаться. Вместо него распивайте вино, коктейли, морсы и соки.

Также стоит обратить внимание и на сервировку стола. Выбирайте спокойные и природные цвета скатерти и посуды. Не будет лишним задобрить покровителя года небольшими статуэтками и игрушками кроликов.

Ранее мы рассказывали о 8-ми способах провести Новый год интроверту.