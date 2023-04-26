Врачи выявили высокую вероятность заражения гонореей через поцелуи

Группа исследователей из Мельбурнского центра сексуального здоровья во главе с профессором Эриком Чоу предупредила об опасности заражения гонореей через поцелуи. Своей научной работой они опровергли утверждение, что опасное заболевание можно получить только при сексуальном контакте.

Врачи доказали, что памятки о способах предотвращения заражения венерическими заболеваниями должны быть обновлены, так как не являются достоверными. По новым данным, гонорея может передаваться и через поцелуи, и через слюну, которая иногда используется для смазки во время интима. При этом основной способ заражения по-прежнему незащищенный половой акт.

Отметим, что чаще всего гонорея встречается у людей в возрасте от 15 до 24 лет. Она проявляется в виде воспалительных процессов органов малого таза, а это в свою очередь приводит к бесплодию и другим осложнениям. Лечение заболевание возможно только при помощи антибиотиков, однако и они не всегда бывают эффективны.

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