Поможет только операция: слишком большая грудь провоцирует кожные заболевания и хроническую боль

Слишком большая грудь провоцирует кожные заболевания и хроническую боль – в таких случаях необходима пластическая операция. Все симптомы, при которых требуется хирургическое вмешательство, перечислила пластический хирург Айна Таштамирова.

Эксперт отнесла к наиболее распространенным причинам для операции по уменьшению груди кожные заболевания. Грудь больших размеров приводит к раздражению, что в свою очередь доставляет женщине дискомфорт.

Операция потребуется в случае непропорционального размера молочных желез и асимметрии.

Кого-то не устраивает некрасивая форма – пластический хирург придаст груди желаемый вид.

Показанием для операции является та нагрузка на позвоночник, которую оказывает большая грудь, приводя к хронической боли, а также искривлению позвоночника и возникновению межпозвонковых грыж, пишет Life.ru. Не последнюю роль при принятии решения об операции играет психологический дискомфорт.

Таштамирова заметила, что уменьшение груди «меняет жизнь женщины к лучшему». Пациентки описывают постоперационные ощущения как «избавление от лишнего груза».

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