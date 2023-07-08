Врачи удалили пациентке кисту яичника с 37 литрами жидкости

Врачи из Университета Кальяри провели шестичасовую операцию и удалили у 52-летней женщины кисту яичника диаметром 40 сантиметров, которая была наполнена 37 литрами жидкости.

Женщина была доставлена в медицинское учреждение с рефлюксом (заброс содержимого желудка в пищевод) и вздутым животом. В ходе проведения УЗИ врачи обнаружили в ее брюшной полости новообразование.

Пациентка жаловалась на быстрое насыщение даже небольшим количеством еды, а также трудности с дыханием и стулом. При этом у девушки был нормальный менструальный цикл без гормональных изменений.

В результате хирургического вмешательства врачи слили из кисты 37 литров густой коричневой жидкости, удалив матку и яичники. Отмечается, что вес оболочки кисты насчитывал пять килограммов.

По данным, вес женщины до операции был 123 кг. Индекс массы тела был 50,5 кг/м2, что означает сильное ожирение. После операции он составил 28,3 кг/м2, что означает вес чуть выше нормы.

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