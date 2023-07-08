Прячется в неожиданном месте: онколог Евсеев указал на первый симптом агрессивного рака
Онколог Евсеев рассказал об указывающей на агрессивный рак боли в спине.
Онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев предупредил о неожиданном симптоме, указывающем на особо агрессивный рак поджелудочной железы.
По его словам, пациенты, у которых вскоре обнаруживали опухоль, жаловались на боли в спине и наблюдались у невролога. Боль имела опоясывающий характер.
Также у пациентов имелось ощущение дискомфорта, сопровождающееся периодическими болями в животе. Дело в том, что опухоль растет и сдавливает двенадцатиперстную кишку.
После приема небольшого количества пищи человек с опухолью поджелудочной железы может чувствовать быстрое насыщение. Это связано с нарушением процесса прохождения пищи.
Отмечается, что риск развития рака поджелудочной железы увеличивается в 1,5-2 раза при ожирении. Среди других причин — цирроз печени, сахарный диабет, панкреатит.
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