Врачи бьют тревогу: найден источник повышенной опасности для мужского полового органа

Врачи в Великобритании нашли источник повышенной опасности для мужского полового органа. Оказалось, что из-за него тысячи мужчин ежегодно обращаются в отделения неотложной помощи.

Мужчины получают травмы при застегивании брюк. Оказалось, что их «достоинство» попадает в металлическую ловушку молнии.

Стоит отметить, что большинство обратившихся – это юноши, подростки, мальчики. Об эпидемии травм пока речи не идет – с возрастом они осваивают искусство безопасного застегивания ширинки.

Если неприятная ситуация все-таки произошла, есть способ избежать травмы. Для этого следует налить на гениталии и молнию масло для тела. Необходимо подождать 20-30 минут, после чего крайняя плоть обычно сама выскальзывает из молнии. В некоторых случаях может понадобиться ватный тампон.

Ранее мы писали о трех способах увеличить мужской половой орган без операции. О процедурах и возможных рисках рассказала американский врач Джесси Чунг.