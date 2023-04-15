Будет длиннее и толще: названы три варианта увеличить мужской половой орган без операции

Увеличить половой орган можно с помощью инъекций ботокса и собственного жира, а также электромагнитной терапии. Подробно о процедурах и возможных рисках рассказала американский врач-дерматолог Джесси Чунг.

Ботокс сделает пенис в неэрегированном состоянии длиннее и толще, в эрегированном он станет тверже. Введение ботулотоксина – относительно безопасная методика, уверена Чунг. Сразу после процедуры возможны кровоподтеки и припухлость, но это быстро уходит.

Второй способ увеличить половой орган – инъекции собственного жира. Он не только увеличит размер «достоинства», но и восстановит эректильную дисфункцию. Эту процедуру должен выполнять квалифицированный специалист, иначе можно получить инфекции, отеки, неровную форму и даже некроз тканей.

Третий вариант сделать пенис больше – прибегнуть к электромагнитной терапии. Она активизирует мышцы тазового дна у мужчин – по сути, данная процедура представляет собой упражнения Кегеля. Помимо получения объема, с ее помощью можно решить проблему преждевременной эякуляции.

Ранее мы писали об увеличении полового органа хирургическим способом.