14:02, 13 декабря 2022
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Врач запретил делать при насморке три вещи
Врач дал три рекомендации при появлении насморка, которые помогут избежать заболевания. Речь идет о том, чего не стоит делать при воспалении слизистой оболочки носа.
В частности, нельзя вытирать нос руками, шмыгать и прикасаться к лицу. Об этом предупредил замглавврача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко. По его словам, в противном случае патогены с грязных рук или варежек могут попасть внутрь. Если шмыгать носом, то инфекция пройдет глубже.
Медик советует удалять слизь в носу одноразовыми бумажными салфетками. Другие варианты не подойдут: так, многоразовый платок только накапливает вирусы и способствует попаданию в организм.
Ранее сообщалось, что обычный насморк может довести до инфаркта или инсульта.
Источник фото:Freepik.com
Источник:URA.RU
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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