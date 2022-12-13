Врач запретил делать при насморке три вещи

Врач дал три рекомендации при появлении насморка, которые помогут избежать заболевания. Речь идет о том, чего не стоит делать при воспалении слизистой оболочки носа.

В частности, нельзя вытирать нос руками, шмыгать и прикасаться к лицу. Об этом предупредил замглавврача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко. По его словам, в противном случае патогены с грязных рук или варежек могут попасть внутрь. Если шмыгать носом, то инфекция пройдет глубже.

Медик советует удалять слизь в носу одноразовыми бумажными салфетками. Другие варианты не подойдут: так, многоразовый платок только накапливает вирусы и способствует попаданию в организм.

Ранее сообщалось, что обычный насморк может довести до инфаркта или инсульта.