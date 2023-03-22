Врач-уролог рассказала, почему мужчины идут на утолщение полового органа филлерами

Увеличить толщину полового органа позволяют филлеры. Зачем мужчины идут на такую процедуру и в чем ее особенности, объяснила врач-уролог Анна Говрушенко.

Специалист рассказала, что при первом увеличении небольшое количество филлера вводится в головку и тело полового органа. Это необходимо, чтобы оценить результат и реакцию организма на препарат.

Филлеры дают утолщение на 1-3 сантиметра, а результат от процедуры держится от 3 до 6 месяцев.

На вопрос, почему мужчины решаются на такую процедуру, медик заявила: «Не у всех мужчин достаточный объем полового члена в обхвате при эрекции, бывают мужчины, у которых маленький и тонкий половой член. И этого даже при эрекции недостаточно для, допустим, удовлетворения партнерши».

Первое время после утолщения полового органа ощущения во время секса или мастурбации могут быть другими. При этом уролог подчеркнула, что процедура не сделает оргазм ярче. Партнерша также почувствует увеличение объема.

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