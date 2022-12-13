Врач-терапевт рассказала, как отличить ковид от свиного гриппа

В последнее время все больше людей обращаются в медицинские учреждения с высокой температурой и непрекращающимся кашлем. Что это? Ковид, грипп, ОРВИ? Терапевт Черненко пояснила, какая болезнь сейчас так быстро распространяется среди россиян и как ее выявить.

В России сейчас бушует свиной грипп, который является одним из самых заразных и опасных штаммов. Именно он стал причиной пандемии в 2009 году. На какое-то время ковид вытеснил его, но теперь вирус вновь набирает обороты. На данный момент свиной грипп был выявлен уже в 82 регионах страны.

Врач-терапевт Черненко заявляет, отличить ковид от гриппа непросто обычному человеку, но возможно. Во-первых, для короновирусной инфекции не характерна высокая температура с первых дней заражения. Чаще всего больной наблюдает жидкий стул и боль в горле. А для гриппа наоборот – боль нетипична, зато возникает сухой кашель, а также подъем температуры тела до 39-40 градусов.

Также при свином гриппе часто наблюдаются головная боль и светобоязнь. Но главный отличительный момент в том, что при этом заболевании человека тошнит и рвет, а при ковиде возникает понос.

Ранее стало известно, чем опасен кажущийся на первый взгляд обычный насморк и почему его нужно срочно лечить.