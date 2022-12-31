Врач-стоматолог назвал причины, по которым в Новый год люди теряют зубы

Новый год – один из самых ожидаемых и любимых праздников россиян. Его принято отмечать ярко и размахом. Однако у некоторых настолько сильно начинает зашкаливать веселье в крови, что они забываются и совершают глупости, из-за которых им приходится проводить каникулы в больнице. Удивительно, но очень часто празднование Нового года заканчивается травмами зубов или вовсе их потерей. Как это происходит и почему, рассказал хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов.

По словам эксперта, в праздники люди немного «теряют голову» и перестают отдавать себе отчет в своих действиях. В одну из самых волшебных ночей в году часто просыпается жажда приключений, которая приводит к травмам мягких тканей и зубов. Например, не редко за помощью к стоматологам обращаются после того, как попытались открыть бутылку шампанского зубами или же неудачно разгрызли орех.

Также многие люди предпочитают проводить зимние праздники в горах, где наслаждаются различными видами. Они катаются на лыжах и сноуборде, что иногда заканчивается падениями. «Все эти зимние виды досуга чреваты падениями и травмами лицевой части черепа, что также приводит к повреждению зубов, десен, губ», - предупредил Магомед Дахкильгов.

Зачастую можно получить травмы мягких тканей за столом. Это происходит в результате сильного «тычка» вилкой в десну или же осколком раковины моллюсков при употреблении морепродуктов. Также могут быть опасны орехи, сухарики и острые концы леденцов.

Стоматолог подчеркнул, что по статистике чаще всего после Нового года пациенты обращаются с трещинами, сколами, переломами и вывихами зубов, а также травмами мягких тканей.

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