Превратятся в яд: какие новогодние блюда опасны

Люди с нетерпением ждут новогодних праздников, а особенно самого застолья. Именно поэтому возникает желание наготовить огромное количество блюд на разный вкус. Однако, чтобы не пролежать все выходные с отравлением, необходимо соблюдать простые правила.

Диетолог Елена Григорьева рассказала, что салаты с майонезом по типу оливье, мимоза и крабовый – скоропортящиеся. Они могут лежать в холодильнике не больше, чем 12 часов, в комнатной температуре – не более 4 часов. Холодец, колбасные и сырные нарезки тоже следует побыстрее съедать.

При длительном хранении рыба и курица могут превратиться в яд. Срок хранения соленой рыбы после вскрытия вакуумной упаковки – 2 суток, а слабосоленой при комнатной температуре – не более 3 часов. Запеченная или жареная курица должна находиться в холодильнике не более 48 часов.