Врач сообщил о необычном способе от болей в менструацию

Сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько рассказал о необычном способе, который поможет женщинам в период болезненной менструации.

По его словам, мастурбация снимает болевой синдром. Ученые провели такое исследование по анкетам женщин, которые проходили опрос по заказу производителей секс-игрушек.

Дело в том, что при мастурбации, оканчивающейся оргазмом, происходит выделение эндорфинов. Именно они положительно влияют на психологическое состояние женщины, пишет Газета.Ru.

Гулько объяснил, что для снятия болей в менструацию будет достаточно наружной стимуляции, без проникновения. Это поможет предотвратить страх о несоблюдении правил гигиены.

«Но не стоит забывать, что умение и любовь к мастурбации может быть не единственным способом справляться с болезненными месячными», — рассказал специалист.

Гулько добавил, что по поводу болевого синдрома стоит проконсультироваться у врачей, включая сексолога, гинеколога и эндокринолога.

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