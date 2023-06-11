Врач сообщил о необычном способе от болей в менструацию
Сексолог Гулько: мастурбация способна снять боль в период менструации.
Сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько рассказал о необычном способе, который поможет женщинам в период болезненной менструации.
По его словам, мастурбация снимает болевой синдром. Ученые провели такое исследование по анкетам женщин, которые проходили опрос по заказу производителей секс-игрушек.
Дело в том, что при мастурбации, оканчивающейся оргазмом, происходит выделение эндорфинов. Именно они положительно влияют на психологическое состояние женщины, пишет Газета.Ru.
Гулько объяснил, что для снятия болей в менструацию будет достаточно наружной стимуляции, без проникновения. Это поможет предотвратить страх о несоблюдении правил гигиены.
«Но не стоит забывать, что умение и любовь к мастурбации может быть не единственным способом справляться с болезненными месячными», — рассказал специалист.
Гулько добавил, что по поводу болевого синдрома стоит проконсультироваться у врачей, включая сексолога, гинеколога и эндокринолога.
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