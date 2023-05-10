Врач рассказала россиянам о целебном зелье, которое помогает от всех болезней

Эндокринолог-диетолог, врач Клинического госпиталя на Яузе Нина Белозерская рассказала россиянам о целебном зелье, которое помогает от всех болезней. Правда, при передозировке, оно превращается в яд. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Речь идет о масле черного тмина. Оно помогает защитить иммунитет, печень и сосуды.

Эксперт утверждает, что в масле черного тмина содержится целый спектр незаменимых жирных кислот омега-3, омега-6, витамины группы D, А, С, а также такие микроэлементы как фосфор, кальций, железо.

«В его составе присутствуют 15 аминокислот, в том числе аргинин, очень важные для поддержания здоровья сосудов печени», – говорит врач.

К основным свойствам продукта можно отнести: антибактериальный эффект, гепатопродуктивные свойства, антигиперлипидемическое действие.

«Мощный антиоксидантный эффект за счет своего богатого состава. Продукт помогает предупреждать заболевания органов сердечно-сосудистой системы», – подчеркивает Белозерская.

Также маслу черного тмина приписывают противораковое действие.

Кроме этого, продукт хорошо влияет на состояние гормонального фона у мужчин – повышает уровень тестостерона. А у женщин он нормализует гормональный фон, особенно у тех, которые находятся в перименопаузе. Но, чтобы масло черного тмина оказало именно целебный эффект, необходимо соблюдать дозировку.

Считается, что допустимо принимать не более одной-двух чайных ложек в день, так как в состав масла черного тмина входит такое вещество, как мелантин.

«В большом количестве этот активный компонент может оказывать токсичный эффект, поэтому очень важно соблюдать нормы приема этого продукта», – говорит диетолог.

Она добавляет, что он абсолютно противопоказан при беременности и кормлении грудью, а также при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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