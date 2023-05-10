Паническая атака: кардиолог назвала два популярных напитка, усиливающих тревожность

Кардиолог Анна Кореневич назвала россиянам два напитка, которые могут довести до панической атаки. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Правда, это действует только в том случае, если вы уже обеспокоены чем-нибудь.

Как не усугубить такое состояние объясняет врач-кардиолог. По ее словам, определенных продуктов, которые влияли бы на тревожное расстройство, нет, но есть некоторые, усиливающие тревогу.

Первый из них – кофе.

Врач подчеркнул, что на самом деле кофе ничего не стимулирует, а лишь блокирует на 30-40 минут тормозящий эффект парасимпатической нервной системы, и тем самым активируется симпатическая. В результате артериальное давление начинает расти, а сердце — биться чаще.

«У людей с повышенной тревожностью возникают неприятные ощущения в области сердца, усиленное сердцебиение, прилив жара и усиление тревоги», – говорит Кореневич.

Она добавляет, что именно поэтому существует миф, что кофе опасен для сердца.

«На самом деле у людей без тревоги кофе позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему», — уточнил специалист.

Второй – алкогольный напиток.

Некоторые выпивают, чтобы убрать тревогу. Но такой эффект дают только небольшие дозы. Если слишком часто употреблять алкоголь и увеличивать дозы, то все это даст обратный эффект. То есть тревога будет только усиливаться. Так действуют продукты метаболизма в организме.

«Как только алкоголь под действием ферментов печени превращается в ацетальдегид, симпатическая нервная система активируется: происходит спазм сосудов, повышается частота сердечных сокращений и давление, усиливается страх и тревога», – объясняет Коренович.

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