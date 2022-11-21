Врач рассказала, почему опасно пить воду стоя

Вода – источник жизни, сил и молодости. Если человеческий организм не будет получать должное количество жидкости, он будет сильно страдать. Нарушится работа пищеварительной системы, почек, пострадает печень и другие органы. Но как оказалось, важно еще не только, сколько мы пьем воды, но и как мы это делаем.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, что большинство людей привыкли утолять жажду набегу, поэтому чаще всего это происходят стоя. Однако это не совсем хорошо для нашего организма. С аюрведической точки зрения воду, как и пищу, стоит употреблять в положении сидя.

При питье стоя нарушается баланс жидкостей, что может привести к ее накоплению в суставах, а далее к развитию артрита. Если же человек сидит, то его мышцы и нервная система расслаблены, что облегчает процесс усвоения.

Эксперт заявила, что употребление воды стоя нарушает работу пищеварительного тракта. Это происходит в результате того, что жидкость не задерживается надолго в желудке, а напрямую попадает в двенадцатиперстную кишку.

Также врач посоветовала пить воду между приемами пищи, а не запивать еду. При этом вода должна быть обязательно комнатной температуры. Рекомендуемое соотношение воды к другим жидкостям в течение дня — 70 к 30.

Ранее британский врач раскрыл новый метод борьбы с похмельем. В этом тоже очень сильно помогает вода.