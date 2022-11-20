Своеобразный способ избавления от похмелья взорвал интернет

Алкогольная интоксикация на утро оборачивается головной болью, светобоязнью и жаждой. Однако на просторах интернета активно распространяется уникальный способ – «ледяная методика». Речь идет о погружении головы в таз с холодной водой.

Британский врач Дебора Ли объяснила, что при холодной воде и задержке дыхания активируется нервная система, сужаются кровеносные сосуды, кровь поступает в мозг, сердце, почки. Кроме того, холод влияет на сонные артерии, а стимуляция блуждающего нерва активирует пищеварение.

Специалист добавила, что часто увлекаться данным способом опасно, а «сердечникам» погружение в ледяную воду разрешено на очень короткое время.