13:50, 20 ноября 2022
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Своеобразный способ избавления от похмелья взорвал интернет
Алкогольная интоксикация на утро оборачивается головной болью, светобоязнью и жаждой. Однако на просторах интернета активно распространяется уникальный способ – «ледяная методика». Речь идет о погружении головы в таз с холодной водой.
Британский врач Дебора Ли объяснила, что при холодной воде и задержке дыхания активируется нервная система, сужаются кровеносные сосуды, кровь поступает в мозг, сердце, почки. Кроме того, холод влияет на сонные артерии, а стимуляция блуждающего нерва активирует пищеварение.
Специалист добавила, что часто увлекаться данным способом опасно, а «сердечникам» погружение в ледяную воду разрешено на очень короткое время.
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Источник фото:freepik
Источник:Доктор Питер
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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