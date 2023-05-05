Врач рассказала, может ли активная половая жизнь довести мужчину до рака

Онкоуролог-хирург Белла Аксенова ответила на вопрос, может ли активная половая жизнь довести мужчину до рака. Оказалось, что наоборот.

Аксенова со ссылкой на исследование сообщила, что у мужчин с эякуляцией более 21 раза в месяц риск возникновения рака простаты на 20% ниже, чем у мужчин с семяизвержением 4-7 раза.

При этом беспорядочная половая жизнь не влияет на возможность его появления.

Стоит отметить, что у рака простаты есть набор симптомов, они похожи на признаки простатита. Речь идет о недержании, боли при мочеиспускании, дискомфорте в промежности, иногда крови в моче и эякуляте.

Рак чаще встречается у возрастных мужчин. Люди моложе 40 лет крайне редко заболевают этим видом онкологии. Средний возраст выявления составляет 66 лет.

Если рак простаты локализован, то выживаемость составляет 100%. При метастазах она падает до 30%.

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