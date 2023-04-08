Рак груди у мужчин: первые признаки болезни стоит знать каждому

Рак груди у мужчин встречается в 100 раз реже, чем у женщин, но умирают от этого вида онкологии они вдвое чаще. Надежда на благоприятный исход есть тогда, когда заболевание выявлено на ранней стадии. Для этого признаки рака молочной железы у мужчин стоит знать каждому.

Главным фактором риска развития онкологии является лишний вес. Жировые клетки повышают уровень эстрогена, и риск заболеть увеличивается.

Из-за чувства стыда мужчины не обращаются ко врачу и до последнего игнорируют симптомы. Поэтому рак груди у мужчин обычно находят слишком поздно.

Поводом обратиться к специалисту является уплотнение в груди. Большинство из них – доброкачественные, но определить это может только врач. Рекомендуется регулярно осматривать и пальпировать молочную железу.

Особенно внимательными следует быть мужчинам, ближайшие родственницы которых имели рак груди. Таким людям следует постоянно делать скрининг рака молочной железы.

Представители сильного пола, как и женщины, беспокоятся, как будут выглядеть после удаления молочной железы. По этой причине некоторые отказываются от операции.

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