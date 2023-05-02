Врач раскрыл 5 распространенных ошибок в сексе, приводящих к серьезным болезням

Секс может быть не только приятным времяпрепровождением, но и причиной возникновения множества заболеваний, которые бывают даже смертельно опасными. Однако вероятность подхватить что-то от своего партнера не означает, что на интимной жизни нужно ставить крест. Достаточно лишь не допускать ряд весьма распространенных ошибок. Их перечислил врач гинеколог-эндокринолог Дияна Гайнутдинова.

Самая очевидная, но, к сожалению, и самая частая ошибка пар – это не предохраняться во время полового акта. При этом существует ряд болезней, которые даже не проявляют себя, но при этом пагубно влияют на человеческий организм. Именно поэтому, если вы уверены, что презерватив порвался или соскользнул во время процесса, обязательно обратитесь к врачу.

Эксперт уточнила, что не обязательно бежать сдавать анализы сразу после секса, так как это не имеет смысла. Есть инфекции, которые начинают проявлять себя только через определенный период. Лучше обратиться к доктору спустя неделю и сдать ПЦР на микоплазму гениталиум, хламидии, гонорею, трихомонаду.

Также довольно распространенная болезнь из-за секса, - это посткоитальный цистит. Основная причина его возникновения заключается в анатомии. У женщин во время полового акта из-за движения члена смещается отверстие мочеиспускательного канала, а это, в свою очередь, приводит к осеменению его бактериальной флорой.

Среди прочих заболеваний, спровоцированных интимной близостью, врач назвал эрозию шейки матки. Она никак не мешает сексу, но может вызывать кровоточивость . Также распространена миома шейки матки — это доброкачественная опухоль шейки матки с гладкой оболочкой. Но и она никак не влияет на половую жизнь. Проявляется она только в виде дискомфорта внизу живота.

По словам Гайнутдиновой, большой ошибкой пар является желание экспериментировать и пробовать позы из «Камасутры», к которым они физически не готовы. Также к болезням может привести секс во время недостаточного возбуждения у женщины. Из-за трения могут появиться микротрещины, которые начнут кровоточить.

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