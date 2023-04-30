Как распознать первые симптомы предменструального гриппа

Период ПМС знаком многим женщинам фертильного периода. Неконтролируемый аппетит, отечность, прыщи, тошнота, повышенная утомляемость и раздражительность.

Но бывает так, что вместе с этими симптомами появляется насморк, повышенная температура, ломота в теле.

Как объясняют специалисты, ежемесячные признаки простуды у женщин напрямую взаимосвязаны со скачками эстрогена.

Во время овуляции этот гормон достигает высоких показателей, а после — начинает резко снижаться. Колебание эстрогена может вызвать насморк и высокую температуру тела.

Вторая причина появления менструального гриппа — простагландин. Этот гормон провоцирует сокращение матки, вызывает болевые состояния может быть причиной признаков простудных заболеваний.

Как понять, что у вас менструальный грипп?

Главное отличие обычного гриппа от менструального — цикличность.

«Во время месячных или незадолго до них часто появляются симптомы, похожие на грипп или простуду, — рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Пурви Парих, — да, бывает так, что вирус накладывается на первые дни менструального цикла.

Но если это повторяется из месяца в месяц, если симптомы цикличны, скорее всего, это особенность вашей менструации» — сообщает портал Доктор Питер.

Как лечить?

Сегодня менструальная простуда не признана заболеванием и не может быть диагностирована врачом. Тем не менее, если симптомы вызывают дискомфорт, помогут те же лекарства, которые используются и при обычной простуде.

При повторяющиеся из месяц в месяц менструальном гриппе, лучше обратиться к лечащему гинекологу и сдать анализы на гормоны.