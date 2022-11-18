Врач призвала внедрить в жизнь 7 минут ходьбы и не упахиваться в тренажерном зале

Ученые провели исследование и выяснили, что семь минут ходьбы в день приносят пользу здоровью. О результатах исследования рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Специалисты проанализировали физическую нагрузку 3 357 пациентов в течение 15 лет и пришли к выводу, что 50 минут ходьбы в день снижали смертность на 31%.

Павлова добавила, что при нагрузке до 150 минут в неделю риск снизится на 50%. Это означает, что достаточно 25 минут прогулки в парке.

Павлова добавила, что исследование проводилось на хрониках и людях с малоподвижным образом жизни. Для таких даже малая доза физической активности давала ощутимый эффект.

Врач заключила, что «не обязательно упахиваться в тренажерном зале» и ходить 10 тысяч шагов. Пользу здоровью принесут хотя бы 7 минут ежедневной ходьбы.

Ранее сообщалось, что более полезно: бег или ходьба.